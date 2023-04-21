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Росіяни почали знімати кіно в окупованому Маріуполі: деталі

21 квітня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни почали знімати кіно в окупованому Маріуполі: деталі
Будівля в Маріуполі, яку знищили російські окупанти. Фото: REUTERS/Pavel Klimov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти розпочали знімати кіно в Маріуполі. Стрічка під назвою "2022" буде про "звільнення" міста військовими РФ.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко розповів, що вчора, 20 квітня, Кальміуській район Маріуполя чув "гру" російських кулеметів та автоматів. За його словами, в місті було настільки гучно, що зачищали чати. Як виявилось, російські окупанти вирішили зняти кіно.

"Наступне що для посилення ПТСР містян? Підірвати Драм театр? Скинути бомбу з літака на пологовий? Цікаво, лицедії розуміють, що для нашого Маріупольського Спротиву або "кари небесної Святої Бавовни" — вони цілком обгрунтована військова ціль?" — пише Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі, місті на південному сході України, відбувається руйнування будинків окупантами з Росії. Понад 1350 будівель було пошкоджено або зруйновано під час блокади, а руйнування продовжуються і після окупації. Жителі багатоповерхового будинку по проспекту Миру, 105 у Маріуполі нині страждають від дій окупантів, які почали зносити частини будинку, "вирізаючи" цілі під'їзди.

Також ми писали, що у Маріуполі великого переміщення військової техніки останнім часом не спостерігається. Окупанти поновили тренування на полігонах, боячись наступу ЗСУ.

Додамо, у Маріуполі Донецької області на місці майже 30 багатоповерхівок у Приморському районі тепер просто "пустеля". Російські окупанти просто знищили місто.

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