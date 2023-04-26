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Google обнародовал новые спутниковые снимки Мариуполя: как выглядит уничтоженный Россией город

26 апреля 2023 10:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Google обнародовал новые спутниковые снимки Мариуполя: как выглядит уничтоженный Россией город
Как сейчас выглядит Мариуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Компания Google выложила в свободный доступ новые спутниковые снимки украинского Мариуполя. Каждый желающий может увидеть, как сейчас выглядит уничтоженный россиянами город.

Свежие спутниковые снимки Мариуполя можно посмотреть на сервисе Google Maps .

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Свежие фото Мариуполя

Компания Google обнародовала свежие спутниковые фотографии Мариуполя.

На этих фотографиях можно увидеть последствия российской агрессии и многочисленных обстрелов города.

  • Как сейчас выглядит Мариуполь
    Как сейчас выглядит Мариуполь
  • Спутниковые фото Азовстали
    Спутниковые фото Азовстали
  • Уничтоженная многоэтажка, Мариуполь
    Уничтоженная многоэтажка, Мариуполь
  • Последствия российских обстрелов Мариуполя
    Последствия российских обстрелов Мариуполя
  • Мариуполь после российского вторжения
    Мариуполь после российского вторжения
  • Уничтожены жилые кварталы Мариуполя
    Уничтожены жилые кварталы Мариуполя
  • Обстрелянные россиянами кварталы Мариуполя
    Обстрелянные россиянами кварталы Мариуполя
  • Уничтоженные супермаркеты Мариуполя
    Уничтоженные супермаркеты Мариуполя
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Как выглядит уничтоженный город

На спутниковых снимках Мариуполя можно увидеть, в частности, драматический театр, на который россияне сбросили авиабомбы.

Также видны последствия бомбежек и обстрелов как завода "Азовсталь", последнего укрытия украинских военных, так и жилых кварталов города.

Напомним, что россияне уже начали снимать в уничтоженном ими же Мариуполе кино.

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