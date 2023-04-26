Google обнародовал новые спутниковые снимки Мариуполя: как выглядит уничтоженный Россией город

Как сейчас выглядит Мариуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Компания Google выложила в свободный доступ новые спутниковые снимки украинского Мариуполя. Каждый желающий может увидеть, как сейчас выглядит уничтоженный россиянами город.

Свежие спутниковые снимки Мариуполя можно посмотреть на сервисе Google Maps .

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Свежие фото Мариуполя

Компания Google обнародовала свежие спутниковые фотографии Мариуполя.

На этих фотографиях можно увидеть последствия российской агрессии и многочисленных обстрелов города.

Как сейчас выглядит Мариуполь

Спутниковые фото Азовстали

Уничтоженная многоэтажка, Мариуполь

Последствия российских обстрелов Мариуполя

Мариуполь после российского вторжения

Уничтожены жилые кварталы Мариуполя

Обстрелянные россиянами кварталы Мариуполя

Уничтоженные супермаркеты Мариуполя 1/8 _ 8

Как выглядит уничтоженный город

На спутниковых снимках Мариуполя можно увидеть, в частности, драматический театр, на который россияне сбросили авиабомбы.

Также видны последствия бомбежек и обстрелов как завода "Азовсталь", последнего укрытия украинских военных, так и жилых кварталов города.

Напомним, что россияне уже начали снимать в уничтоженном ими же Мариуполе кино.