Google обнародовал новые спутниковые снимки Мариуполя: как выглядит уничтоженный Россией город
Компания Google выложила в свободный доступ новые спутниковые снимки украинского Мариуполя. Каждый желающий может увидеть, как сейчас выглядит уничтоженный россиянами город.
Свежие спутниковые снимки Мариуполя можно посмотреть на сервисе Google Maps .
Свежие фото Мариуполя
Компания Google обнародовала свежие спутниковые фотографии Мариуполя.
На этих фотографиях можно увидеть последствия российской агрессии и многочисленных обстрелов города.
-
Как сейчас выглядит Мариуполь
-
Спутниковые фото Азовстали
-
Уничтоженная многоэтажка, Мариуполь
-
Последствия российских обстрелов Мариуполя
-
Мариуполь после российского вторжения
-
Уничтожены жилые кварталы Мариуполя
-
Обстрелянные россиянами кварталы Мариуполя
-
Уничтоженные супермаркеты Мариуполя
Как выглядит уничтоженный город
На спутниковых снимках Мариуполя можно увидеть, в частности, драматический театр, на который россияне сбросили авиабомбы.
Также видны последствия бомбежек и обстрелов как завода "Азовсталь", последнего укрытия украинских военных, так и жилых кварталов города.
Напомним, что россияне уже начали снимать в уничтоженном ими же Мариуполе кино.