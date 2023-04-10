У мережі показали, як виглядає знищений, але не захоплений росіянами Бахмут

Місто Бахмут, за яке майже рік точаться запеклі бої / Фото: “Радіо Свобода”

Російські окупанти майже дощенту знищили місто Бахмут на Донеччині. Але, попри дев’ять місяців наступу, війська країни-агресора досі не можуть захопити цей населений пункт.

Відеозапис, зроблений на території фронтового міста, з’явився у соцмережах та месенджерах.

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Відео з Бахмута

В мережі з’явилося відео, зняте в місті Бахмут Донецької області.

За це місто уже понад пів року тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.

Що залишилося від міста

На відео видно, що Бахмут фактично повністю зруйнований російськими окупаційними військами.

Але при цьому Збройні сили України продовжують тримати оборону, відбиваючи усі атаки загарбників.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти відновили певну динаміку в битві за Бахмут. З кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося.

Також ми писали, що Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Додамо, засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися у Санкт-Петербурзі небезпечно.