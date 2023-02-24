Готові до захисту: Нєбитов розповів про ймовірність повторного наступу рф

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов

Начальник поліції Київської області, Андрій Нєбитов, заявив, що теоретично повторний наступ російських військ на Київ можливий, але росія зазнає великих втрат і не зможе досягти столиці. Нєбитов наголосив, що оборонні та фортифікаційні споруди створені таким чином, щоб ворог був зустрінутий на кордонах, і що українські військові та поліція готові захищати місто та область у разі настання.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

Нєбитов зазначив, що рішення володимира путіна невідомі, але рф страждає від того, що одна людина може приймати будь-яке рішення. Тому українські сили оборони Києва та Київської області готуються до можливого наступу, зокрема шляхом збільшення кількості автоматичної зброї, зміни системи навчання та підготовки до індивідуального захисту. Поліція Київської області перебудувала свої ділянки для того, щоб правоохоронці могли цілодобово нести службу.

"У теорії, звичайно, може бути повторний наступ на столицю з боку росіян. Але оборонні та фортифікаційні споруди створені таким чином, що ми зустрічатимемо ворога на наших кордонах. Тому, звичайно, я впевнений, що росіяни зазнатимуть великих втрат, але досі столиці вони не дійдуть", — сказав голова поліції Київської області.

Нарешті, Нєбитов наголосив, що українські військові та поліція серйозно підготувалися на Київщині та готові відбити будь-яку загрозу. Однак він також закликав до мирного врегулювання конфлікту і підкреслив, що Україна відкрита для діалогу з РФ і готова знайти мирне розв'язання проблеми.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець розкрив інформацію про втрати у своєму підрозділі та відсутність необхідної техніки, а також розповів про успішні дії Збройних сил України. У своїй розповіді він згадав, що їхній командир відправив 120 солдатів на розвідку до села, яке, на їхню думку, було порожнім.