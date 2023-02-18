Захватчик рассказал матери об анонсированной рф операции возмездие, — перехват ГУР

Захватчик жалуется на отсутствие отпусков

В разговоре с матерью оккупант рассказывает об операции кремля под названием "возмездие" и "успехи" россии о которых им сказал начальник. Однако захватчик не понимает, почему им не дают отпуска.

Новый перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Российский военный говорит, что никто ничего не знает, однако какой-то руководитель из штаба им сказал, что россия "побеждает" и мол, в мае уже будет "перемирие".

В разговоре с матерью оккупант рассказывает об операции "возмездие", которая предусматривает усиленное наступление из 600 человек. В то же время захватчик жалуется и на колоссальные потери среди бойцов.

"Ну здесь это, из нашего полка раздолбали сильно, 200-х, 300-х много, восьмую роту разбили, у них заворушка была. Эти резко встали и ушли, они же все под наркотиками", — говорит оккупант.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за время войны россия потеряла в Украине уже более 142 тысяч оккупантов. Всего в сутки украинские защитники ликвидировали 1010 захватчиков.

Из-за нехватки бойцов, оккупанты объявили о мобилизации в Мариуполе. Так, мужчин, работающих преподавателями и первыми получивших паспорт россии, отправляют на фронт.