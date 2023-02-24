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Готовы к защите: Небытов рассказал о вероятности повторного наступления рф

24 февраля 2023 23:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начальник полиции Киевской области, Андрей Небитов, заявил, что теоретически повторное наступление российских войск на Киев возможно, но рф будет нести большие потери и не сможет достичь столицы. Небытов подчеркнул, что оборонительные и фортификационные сооружения созданы таким образом, чтобы враг был встречен на границах, и что украинские военные и полиция готовы защищать город и область в случае наступления.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мы — Украина".

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Небытов отметил, что решения владимира путина неизвестны, но рф страдает от того, что один человек может принимать любое решение. Поэтому украинские силы обороны Киева и Киевской области готовятся к возможному наступлению, в том числе путем увеличения количества автоматического оружия, изменения системы обучения и подготовки к индивидуальной защите. Полиция Киевской области перестроила свои участки для того, чтобы правоохранительные органы могли круглосуточно нести службу.

"В теории, конечно, может быть повторное наступление на столицу со стороны россиян. Но оборонные и фортификационные сооружения созданы таким образом, что мы будем встречать врага на наших границах. Поэтому, конечно, я уверен, что россияне будут нести большие потери, но до столицы они не дойдут", — сказал глава полиции Киевской области.

Наконец, Небытов подчеркнул, что украинские военные и полиция серьезно подготовились на Киевщине и готовы отразить любую угрозу. Однако, он также призвал к мирному урегулированию конфликта и подчеркнул, что Украина открыта для диалога с рф и готова найти мирное решение проблемы.

Напомним, что российский военнослужащий раскрыл информацию о потерях в своем подразделении и отсутствии необходимой техники, а также рассказал об успешных действиях Вооруженных сил Украины. В своем рассказе он упомянул, что их командир отправил 120 солдат на разведку в деревню, которая, по их мнению, была пустой. 

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