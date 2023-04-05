Готовят план побега: в Мелитополе оккупанты паникуют из-за контрнаступления ВСУ

Российские оккупанты

В последнее время в Мелитополе, Запорожской области, в оккупантов темой номер один стало будущее контрнаступление ВСУ. Они уже готовят планы, которые будут делать, когда украинские военные зайдут в город.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

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Оккупанты боятся наступления ВСУ

Отмечается, что оккупантов свои же офицеры пугают заградительными отрядами в случае побега, а с коллаборантов-руководителей взяли расписку о том, что они не имеют права покидать Мелитополь без согласования своего выезда с "высшими органами".

Однако предатели оккупационных властей ищут повод уехать из города, чтобы вывезти свои семьи, боясь весеннего наступления ВСУ. В то же время, российские солдаты пытаются прикрыться мирными жителями, расселяясь по квартирам и домам жилого сектора.

Оккупанты придумали, как и в чем обвинить ВСУ

"В Молочанске в 45 км от Мелитополя, оккупанты заселились в трехэтажный дом больницы. В подвале они разместили раненых. Сами квартируются в палатах на первом и третьем этажах. А на втором этаже на постоянной основе находятся одинокие пожилые люди. Делается это для того, чтобы в случае подрыва базы врага обвинить ВСУ в том, что это якобы убивают мирных граждан", — говорится в сообщении.

Сами военные россии паникуют и говорят, что контрнаступление ВСУ начнется с дня на день. Многие готовы сложить оружие, однако их пугают заградительными отрядами, которые якобы выставлены вокруг Молочанска и всех, кто будет бежать, расстреляют.

Напомним, ранее оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне. Они в панике и страхе перед наступлением ВСУ создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

Также к наступлению ВСУ оккупанты готовятся не только в Мелитополе. В Крыму российские оккупационные войска вырыли траншеи, простирающиеся на несколько километров.

Спутниковые изображения, предоставленные компанией Maxar показывают, что россия также построила десятки подобных оборонительных сооружений.