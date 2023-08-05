Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Рятувальники вирушили з Новоросійська в район Керченської протоки arrow

Рятувальники вирушили з Новоросійська в район Керченської протоки

5 серпня 2023 02:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Рятувальники вирушили з Новоросійська в район Керченської протоки
Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки, де сталася атака безпілотником танкера. 

Про це повідомляють моніторингові канали. Ми зібрали  усю інформацію про ураження танкера поблизу окупованого Криму на цей час. 

Читайте також:

Ураження танкера в Керченській протоці

У Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська підтвердили інформацію про групу рятувальників, що висунулася.

"Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки, де, як повідомили ЗМІ, відбулася атака безпілотника танкером", — також заявили в Морському рятувальному підцентрі Тамані.

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи. Вони сталися близько опівночі 5 серпня.

Нагадаємо, дрон таранив танкер "Sig", який знаходився на якорній стоянці на південь від Керченської протоки. Повідомляється, що цей танкер був під санкціями США за транспортування авіаційного пального до Сирії.

Російські "ЗМІ" стверджують, що вибух припав на машинне відділення танкера, воно затоплено, саме судно має крен 1 — 2 градуси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз