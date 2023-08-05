Рятувальники вирушили з Новоросійська в район Керченської протоки

Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки

Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки, де сталася атака безпілотником танкера.

Про це повідомляють моніторингові канали. Ми зібрали усю інформацію про ураження танкера поблизу окупованого Криму на цей час.

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У Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська підтвердили інформацію про групу рятувальників, що висунулася.

"Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки, де, як повідомили ЗМІ, відбулася атака безпілотника танкером", — також заявили в Морському рятувальному підцентрі Тамані.

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи. Вони сталися близько опівночі 5 серпня.

Нагадаємо, дрон таранив танкер "Sig", який знаходився на якорній стоянці на південь від Керченської протоки. Повідомляється, що цей танкер був під санкціями США за транспортування авіаційного пального до Сирії.

Російські "ЗМІ" стверджують, що вибух припав на машинне відділення танкера, воно затоплено, саме судно має крен 1 — 2 градуси.