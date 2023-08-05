Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи в районі Кримського мосту: що відомо arrow

Вибухи в районі Кримського мосту: що відомо

5 серпня 2023 00:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи поблизу Кримського мосту вночі 5 серпня
Вибухи в районі Кримського мосту: Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Бавовна" поблизу окупованого Криму. Поблизу Кримського мосту близько опівночі лунають потужні вибухи

Про це повідомляють моніторингові канали. Докладніше про вибухи читайте далі в матеріалі.

Читайте також:

Вибухи поблизу Кримського мосту вночі 5 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що близько 24:00 поблизу Кримського мосту пролунали вибухи. 

Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух у районі населеного пункту Яковенкове. 

Офіційних підтверджень наразі немає.

Нагадаємо, що у п'ятницю, о 13:30, у більшості областях України оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістики.

Також ми писали, що Сили й потужності ЗСУ від початку війни зростають й наразі під ураженням може опинитись будь-яка точка тимчасово окупованої території. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук додав, що огневий контроль над тимчасово окупованим Кримом вже є. Втім, він не такий активний, як хотілося б усім.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз