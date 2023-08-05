Вибухи поблизу Кримського мосту вночі 5 серпня

Вибухи в районі Кримського мосту: Фото: соцмережі

"Бавовна" поблизу окупованого Криму. Поблизу Кримського мосту близько опівночі лунають потужні вибухи

Про це повідомляють моніторингові канали. Докладніше про вибухи читайте далі в матеріалі.

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Моніторингові канали повідомляють, що близько 24:00 поблизу Кримського мосту пролунали вибухи.

Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух у районі населеного пункту Яковенкове.

Офіційних підтверджень наразі немає.

Нагадаємо, що у п'ятницю, о 13:30, у більшості областях України оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістики.

Також ми писали, що Сили й потужності ЗСУ від початку війни зростають й наразі під ураженням може опинитись будь-яка точка тимчасово окупованої території. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук додав, що огневий контроль над тимчасово окупованим Кримом вже є. Втім, він не такий активний, як хотілося б усім.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.