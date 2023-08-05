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Спасатели отправились из Новороссийска в район Керченского пролива

5 августа 2023 02:00
обновлено: 02:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Керченском проливе ночью 5 августа подбили танкер: подробности
Группа спасателей отправилась из Новороссийска в район Керченского пролива.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Группа спасателей отправилась из Новороссийска в район Керченского пролива, где произошла атака беспилотником танкера.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Мы собрали всю информацию о поражении танкера вблизи оккупированного Крыма на данный момент.

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В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска подтвердили информацию о группе спасателей, которая поспешила на помощь экипажу судна.

"Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщили СМИ, произошла атака беспилотника по танкеру", — также заявили в Морском спасательном подцентре Тамани.

Российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах. Они произошли около полуночи 5 августа.

02:17:

Сообщается, что к месту ЧП с танкером в Керченском проливе прибыли два буксира.

Напомним, дрон таранил танкер "Sig", который находился на якорной стоянке к югу от Керченского пролива. Сообщается, что этот танкер был под санкциями США за транспортировку авиационного горючего в Сирию.

Российские "СМИ" утверждают, что взрыв пришелся на машинное отделение танкера, оно затоплено, само судно имеет крен 1 — 2 градуса.

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