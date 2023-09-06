Губернатор Брянської області заявив про роботу ППО по безпілотнику

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 6 вересня, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про роботу протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.

Про це Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі.

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Богомаз заявив, що було припинено атаку України.

"Над Навлинським районом збито безпілотний літальний апарат літакового типу", — повідомив він.

За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Богомаз додав, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Допис Богомаза. Фото: скриншот

Нагадаємо, у відділах міністерства внутрішніх справ по всій Росії вирішили запастися вогнегасниками. Їх хочуть зберігати на верхніх поверхах будівель на випадок атак безпілотників.

Також ми писали, що зранку, 5 вересня, російське Міністерство оборони повідомило про атаку безпілотників. Вони заявили, що нібито збили дрони над Калузькою і Московською областями.

Додамо, у Саратовській області на аеродромі "Енгельс" окупанти намагаються захистити свої бомбардувальники Ту-95, використовуючи автомобільні шини. Ймовірно, таким чином росіяни захищають їх від атак дронами.