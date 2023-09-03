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Росіяни розвеселили соцмережі "надійним" захистом своїх Ту-95 від дронів

3 вересня 2023 21:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни розвеселили соцмережі "надійним" захистом своїх Ту-95 від дронів
Супутникові знімки російських бомбардувальників. Фото: Tatarigami_UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Саратовській області на аеродромі "Енгельс" окупанти намагаються захистити свої бомбардувальники Ту-95, використовуючи автомобільні шини. Ймовірно, таким чином росіяни захищають їх від атак дронами

Про це повідомив блогер Tatarigami_UA у Twitter.

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"Неперевершені інновації"

"Будьте готові, адже росіяни знову продемонстрували неперевершені інновації. Ви бачите супутникове зображення стратегічного бомбардувальника ТУ-95, покритого автомобільними шинами. За їхніми словами, це має захистити стратегічні бомбардувальники від безпілотників", — написав він.

Скриншот допису

Своєю чергою користувачів соцмережі розсмішила така новина та вони висловили свою думку щодо такого захисту літаків та поділилися своїми жартами.

Скриншот коментаря
Скриншот коментаря

Українські громадські діячі теж прокоментували інновації росіян.

Скриншот допису
Скриншот допису

Атаки на російські аеродроми

У ніч з 29 на 30 серпня на аеродромі у Пскові було гучно. Тоді ГУР провело операцію, в результаті якої знищили два російські літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька.

У ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.

Нагадаємо, раніше влада Курської області у РФ вкотре заявила про нічну атаку дронів на місто Курчатов. Там заявили, що у цьому місті розташовано атомну електростанцію.

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