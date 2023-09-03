Росіяни розвеселили соцмережі "надійним" захистом своїх Ту-95 від дронів

Супутникові знімки російських бомбардувальників. Фото: Tatarigami_UA

В Саратовській області на аеродромі "Енгельс" окупанти намагаються захистити свої бомбардувальники Ту-95, використовуючи автомобільні шини. Ймовірно, таким чином росіяни захищають їх від атак дронами.

Про це повідомив блогер Tatarigami_UA у Twitter.

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"Неперевершені інновації"

"Будьте готові, адже росіяни знову продемонстрували неперевершені інновації. Ви бачите супутникове зображення стратегічного бомбардувальника ТУ-95, покритого автомобільними шинами. За їхніми словами, це має захистити стратегічні бомбардувальники від безпілотників", — написав він.

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Своєю чергою користувачів соцмережі розсмішила така новина та вони висловили свою думку щодо такого захисту літаків та поділилися своїми жартами.

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Скриншот коментаря

Українські громадські діячі теж прокоментували інновації росіян.

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Скриншот допису

Атаки на російські аеродроми

У ніч з 29 на 30 серпня на аеродромі у Пскові було гучно. Тоді ГУР провело операцію, в результаті якої знищили два російські літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька.

У ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.

Нагадаємо, раніше влада Курської області у РФ вкотре заявила про нічну атаку дронів на місто Курчатов. Там заявили, що у цьому місті розташовано атомну електростанцію.