Губернатор Брянской области заявил о работе ПВО по беспилотнику
Сегодня, 6 сентября, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о работе противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.
Об этом Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.
Работа ПВО в Брянской области
Богомаз заявил, что была прекращена атака Украины.
"Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — сообщил он.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, в отделах министерства внутренних дел по всей России решили запастись огнетушителями. Их хотят хранить на верхних этажах зданий на случай атак беспилотников.
Также мы писали, что утром, 5 сентября, российское Министерство обороны сообщило об атаке беспилотников. Они заявили, что якобы сбили дроны над Калужской и Московской областями.
Добавим, в Саратовской области на аэродроме "Энгельс" оккупанты пытаются защитить свои бомбардировщики Ту-95, используя автомобильные шины. Вероятно, таким образом россияне защищают их от атак дронами.