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Губернатор Брянской области заявил о работе ПВО по беспилотнику

6 сентября 2023 07:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Губернатор Брянской области заявил о работе ПВО по беспилотнику
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 сентября, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о работе противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.

Об этом Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

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Богомаз заявил, что была прекращена атака Украины.

"Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — сообщил он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Пост Богомаза. Фото: скриншот

Напомним, в отделах министерства внутренних дел по всей России решили запастись огнетушителями. Их хотят хранить на верхних этажах зданий на случай атак беспилотников.

Также мы писали, что утром, 5 сентября, российское Министерство обороны сообщило об атаке беспилотников. Они заявили, что якобы сбили дроны над Калужской и Московской областями.

Добавим, в Саратовской области на аэродроме "Энгельс" оккупанты пытаются защитить свои бомбардировщики Ту-95, используя автомобильные шины. Вероятно, таким образом россияне защищают их от атак дронами.

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