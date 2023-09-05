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У РФ заявляють про атаку безпілотників: що відомо

5 вересня 2023 06:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У РФ заявляють про атаку безпілотників: що відомо
Безпілотник у повітрі. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російське Міністерство оборони повідомило про атаку безпілотників Цього разу вони заявляють, що нібито збили дрони над Калузькою і Московською областями.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Атака дронів у Підмосков'ї 

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що була "спроба атаки" дрона на столицю РФ.

Він стверджує, що вніч на 5 вересня було "знищено безпілотників у Калузької області та в Істринському районі, які намагалися здійснити атаку на Москву".

У мережі  також почали викладати відео, де зафіксовано  момент знищення БпЛА у небі над Тверською областю, в районі села Завидове.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог не може знайти достатньої кількості спостерігачів на "вибори" серед місцевих. Тому завозить їх з Росії.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ ігнорувати вибори й не брати участь в цій пропагандистській виставі.

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