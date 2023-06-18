Губернатор Курської області поскаржився на обстріли та показав фото наслідків

Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курської Області Роман Старовойт заявив про обстріл селища Глушково. За його словами, постраждали люди та будівлі.

Про це Роман Старовойт написав у своєму Telegram-каналі.

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Старовойт традиційно звинуватив Україну в обстрілі. Він повідомив, що нарахували понад 16 "прильотів".

"Постраждали двоє місцевих жителів, з осколковими пораненнями їх доставили в Глушківську центральну районну лікарню. Їм надається вся необхідна медична допомога", — розповів Старовойт.

Губернатор Курської області додав, що пошкоджено декілька магазинів та будинки.

Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46

Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46

Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46

Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46

Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46

Допис Старовойта. Фото: t.me/gubernator_46

Нагадаємо, 16 червня влада Курської області Росії заявила про падіння "безпілотника ЗСУ" на територію приватного будинку у селі Коренево. Внаслідок вибуху дрона одна людина отримала поранення.

Також ми писали, що 7 червня у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області пролунали вибухи на електричній підстанції. Губернатор традиційно звинуватив ЗСУ.