Губернатор Курської області поскаржився на обстріли та показав фото наслідків
Губернатор Курської Області Роман Старовойт заявив про обстріл селища Глушково. За його словами, постраждали люди та будівлі.
Про це Роман Старовойт написав у своєму Telegram-каналі.
Обстріл Курської області
Старовойт традиційно звинуватив Україну в обстрілі. Він повідомив, що нарахували понад 16 "прильотів".
"Постраждали двоє місцевих жителів, з осколковими пораненнями їх доставили в Глушківську центральну районну лікарню. Їм надається вся необхідна медична допомога", — розповів Старовойт.
Губернатор Курської області додав, що пошкоджено декілька магазинів та будинки.
Нагадаємо, 16 червня влада Курської області Росії заявила про падіння "безпілотника ЗСУ" на територію приватного будинку у селі Коренево. Внаслідок вибуху дрона одна людина отримала поранення.
Також ми писали, що 7 червня у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області пролунали вибухи на електричній підстанції. Губернатор традиційно звинуватив ЗСУ.