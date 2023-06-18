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Губернатор Курської області поскаржився на обстріли та показав фото наслідків

18 червня 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Губернатор Курської області поскаржився на обстріли та показав фото наслідків
Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Губернатор Курської Області Роман Старовойт заявив про обстріл селища Глушково. За його словами, постраждали люди та будівлі.

Про це Роман Старовойт написав у своєму Telegram-каналі.

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Старовойт традиційно звинуватив Україну в обстрілі. Він повідомив, що нарахували понад 16 "прильотів".

"Постраждали двоє місцевих жителів, з осколковими пораненнями їх доставили в Глушківську центральну районну лікарню. Їм надається вся необхідна медична допомога", — розповів Старовойт.

Губернатор Курської області додав, що пошкоджено декілька магазинів та будинки.

Обстрел Курской области
Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстріл Курської області. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Допис Старовойта. Фото: t.me/gubernator_46

Нагадаємо, 16 червня влада Курської області Росії заявила про падіння "безпілотника ЗСУ" на територію приватного будинку у селі Коренево. Внаслідок вибуху дрона одна людина отримала поранення. 

Також ми писали, що 7 червня у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області пролунали вибухи на електричній підстанції. Губернатор традиційно звинуватив ЗСУ. 

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