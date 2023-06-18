Губернатор Курской области пожаловался на обстрелы и показал фото последствий
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле поселка Глушково. По его словам, пострадали люди и здания.
Об этом Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.
Обстрел Курской области
Старовойт традиционно обвинил Украину в обстреле. Он сообщил, что насчитали более 16 "прилетов".
"Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями их доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал Старовойт.
Губернатор Курской области добавил, что повреждены несколько магазинов и домов.
Напомним, 16 июня власти Курской области России заявили о падении "беспилотника ВСУ" на территорию частного дома в селе Коренево. В результате взрыва дрона один человек получил ранения.
Также мы писали, что 7 июня в селе Попово-Лежачие Глушковского района Курской области прогремели взрывы на электрической подстанции. Губернатор традиционно обвинил ВСУ.