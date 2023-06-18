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Губернатор Курской области пожаловался на обстрелы и показал фото последствий

18 июня 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Губернатор Курской области пожаловался на обстрелы и показал фото последствий
Обстрел Курской области. Фото: t.me/gubernator_46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле поселка Глушково. По его словам, пострадали люди и здания.

Об этом Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

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Старовойт традиционно обвинил Украину в обстреле. Он сообщил, что насчитали более 16 "прилетов".

"Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями их доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал Старовойт.

Губернатор Курской области добавил, что повреждены несколько магазинов и домов.

Обстрел Курской области
Обстрел Курской области. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстрел Курской области. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстрел Курской области. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстрел Курской области. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Обстрел Курской области. Фото: t.me/gubernator_46
Обстрел Курской области
Пост Старовойта. Фото: t.me/gubernator_46

Напомним, 16 июня власти Курской области России заявили о падении "беспилотника ВСУ" на территорию частного дома в селе Коренево. В результате взрыва дрона один человек получил ранения.

Также мы писали, что 7 июня в селе Попово-Лежачие Глушковского района Курской области прогремели взрывы на электрической подстанции. Губернатор традиционно обвинил ВСУ.

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