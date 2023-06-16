У Курській області заявили про нову дронову атаку ЗСУ

Губернатор Курської області Роман Старовойт. Фото: t.me/gubernator_46

Влада Курської області Росії заявляє про падіння "безпілотника ЗСУ" на територію приватного будинку у селі Коренево. Внаслідок вибуху дрона одна людина отримала поранення.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

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За словами керівника російського регіону, потерпілий отримав легкі осколкові поранення. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу на місці, чоловік відмовився від госпіталізації.

"Також вибухом пошкоджено вікна будинку. Обов'язково допоможемо власнику все відновити", — додав Старовойт.

Роман Старовойт про падіння дрона у Курській області. Фото: t.me/gubernator_46

Вибухи у Курській області

Новини.LIVE повідомляли, що 7 червня у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області пролунали вибухи на електричній підстанції. Губернатор традиційно звинуватив ЗСУ.

Також 23 травня у Курській області РФ нібито атакували підстанцію. Губернатор зазначив, що декілька населених пунктів знеструмлені.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у ніч проти 2 травня невідомі партизани проникли на злітно-посадкову смугу аеродрому у Курській області.