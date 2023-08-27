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Гучно в Запоріжжі: потужні вибухи в місті

27 серпня 2023 02:34
оновлено: 02:41
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Інна Буряк
редактор
Гучно в Запоріжжі: потужні вибухи в місті
Вибухи в нічному Запоріжжі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Гучні вибухи пролунали на Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:38. Повітряна тривога зберігається в Запорізькій області, а також в Нікопольському районі Дніпропетровської області. В інших областях, окрім Луганщини та Криму, спокійно.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:40. Відбій небезпеки в Запоріжжі.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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