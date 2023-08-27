Гучно в Запоріжжі: потужні вибухи в місті

Вибухи в нічному Запоріжжі. Фото: google.com

Гучні вибухи пролунали на Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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