Гучно в Запоріжжі: потужні вибухи в місті
27 серпня 2023 02:34
оновлено: 02:41
Вибухи в нічному Запоріжжі. Фото: google.com
Гучні вибухи пролунали на Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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