Громко в Запорожье: мощные взрывы в городе

Взрывы в ночном Запорожье. Фото: google.com

Громкие взрывы прогремели на Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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