Громко в Запорожье: мощные взрывы в городе
27 августа 2023 02:34
обновлено: 02:41
Взрывы в ночном Запорожье. Фото: google.com
Громкие взрывы прогремели на Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Обновлено 02:36. В Запорожье отрабатывает ПВО по российским целям.
Обновлено 02:38. Воздушная тревога сохраняется в Запорожской области и в Никопольском районе Днепропетровской области. В других областях, кроме Луганской и Крымской, спокойно.
Обновлено 02:40. Отбой опасности в Ивано-Франковске.
Обновляется...