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Громко в Запорожье: мощные взрывы в городе

27 августа 2023 02:34
обновлено: 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Громко в Запорожье: мощные взрывы в городе
Взрывы в ночном Запорожье. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Громкие взрывы прогремели на Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:40. Отбой опасности в Ивано-Франковске.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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