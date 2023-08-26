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Окупанти нещадно обстріляли Запорізьку область: у поліції розповіли про наслідки

26 серпня 2023 17:52
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Валерія Пержун
редактор
Окупанти нещадно обстріляли Запорізьку область: у поліції розповіли про наслідки
Руйнування після російського обстрілу у Запорізькій обл. Фото: Національна поліція
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

За минулу добу, 25 серпня окупанти атакували 26 населених пунктів Запорізької області. У результаті обстрілу села Мала Токмачка загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє поліція Запорізької області

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25 серпня російські терористи застосували проти мирних жителів регіону БПЛА, реактивні системи залпового вогню, артилерію та авіацію. Загалом за добу працівники поліції зареєстрували 41 повідомлення про руйнування.

  • Наслідки обстрілів Запорізької обл. Фото: поліція
  • Наслідки обстрілів Запорізької обл. Фото: поліція
  • Наслідки обстрілів Запорізької обл. Фото: поліція
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Під обстрілами росіян опинилися:

  • Гуляйполе,
  • Оріхів,
  • Степногірськ,
  • Залізничне,
  • Гуляйпільське,
  • Темирівка,
  • Новоолександрівка,
  • Новоандріївка,
  • Новодарівка,
  • Левадне,
  • Червоне,
  • Ольгівське,
  • Новоданилівка,
  • Білогір'я,
  • Яблукове,
  • Преображенка,
  • Чарівне,
  • Верхня Терса,
  • Староукраїнка,
  • Кам'янське,
  • Степове,
  • Лобкове,
  • Малі Щербаки.

До того ж вранці 25 серпня, противник ударив по Таврійському авіаційною керованою ракетою.

"Зруйновані будинки, території приватних домоволодінь, складські приміщення місцевого підприємства, сільськогосподарська техніка та транспортний засіб", — повідомляє поліція.

Під час артилерійського обстрілу російськими військами Степногірська руйнацій зазнали квартири місцевих жителів та автомобіль.

  • Наслідки російських обстрілів. Фото: поліція Запорізької обл.
  • Пожежа, яка виникла через обстріли. Фото: поліція Запорізької обл.
  • Пошкоджений обстрілом автомобіль. Фото: поліція Запорізької обл.
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Водночас через дій окупантів у Пологівському районі один мирний житель загинув.

"У результаті обстрілу з РСЗВ "Град" Малої Токмачки Пологівського району загинув 58-річний цивільний чоловік, ще одного 59-річного постраждалого місцевого мешканця госпіталізовано до лікарні", — йдеться у провідомленні.

Усі воєнні злочини російських окупантів правоохоронці задокументували.

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Скриншот повідомлення поліції Запорізької обл.

Нагадаємо, Російські війська потужно обстріляли прикордоння України. Стало відомо, куди влучили.

Також вночі у Запорізькій області лунали потужні вибухи.

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