Окупанти нещадно обстріляли Запорізьку область: у поліції розповіли про наслідки

Руйнування після російського обстрілу у Запорізькій обл. Фото: Національна поліція

За минулу добу, 25 серпня окупанти атакували 26 населених пунктів Запорізької області. У результаті обстрілу села Мала Токмачка загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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25 серпня російські терористи застосували проти мирних жителів регіону БПЛА, реактивні системи залпового вогню, артилерію та авіацію. Загалом за добу працівники поліції зареєстрували 41 повідомлення про руйнування.

Наслідки обстрілів Запорізької обл. Фото: поліція

Наслідки обстрілів Запорізької обл. Фото: поліція

Наслідки обстрілів Запорізької обл. Фото: поліція 1 / 3

Під обстрілами росіян опинилися:

Гуляйполе,

Оріхів,

Степногірськ,

Залізничне,

Гуляйпільське,

Темирівка,

Новоолександрівка,

Новоандріївка,

Новодарівка,

Левадне,

Червоне,

Ольгівське,

Новоданилівка,

Білогір'я,

Яблукове,

Преображенка,

Чарівне,

Верхня Терса,

Староукраїнка,

Кам'янське,

Степове,

Лобкове,

Малі Щербаки.

До того ж вранці 25 серпня, противник ударив по Таврійському авіаційною керованою ракетою.

"Зруйновані будинки, території приватних домоволодінь, складські приміщення місцевого підприємства, сільськогосподарська техніка та транспортний засіб", — повідомляє поліція.

Під час артилерійського обстрілу російськими військами Степногірська руйнацій зазнали квартири місцевих жителів та автомобіль.

Наслідки російських обстрілів. Фото: поліція Запорізької обл.

Пожежа, яка виникла через обстріли. Фото: поліція Запорізької обл.

Пошкоджений обстрілом автомобіль. Фото: поліція Запорізької обл. 1 / 3

Водночас через дій окупантів у Пологівському районі один мирний житель загинув.

"У результаті обстрілу з РСЗВ "Град" Малої Токмачки Пологівського району загинув 58-річний цивільний чоловік, ще одного 59-річного постраждалого місцевого мешканця госпіталізовано до лікарні", — йдеться у провідомленні.

Усі воєнні злочини російських окупантів правоохоронці задокументували.

Скриншот повідомлення поліції Запорізької обл.

Нагадаємо, Російські війська потужно обстріляли прикордоння України. Стало відомо, куди влучили.

Також вночі у Запорізькій області лунали потужні вибухи.