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Гуменюк пояснила, чому РФ збільшила кількість обстрілів

24 травня 2023 16:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк пояснила, чому РФ збільшила кількість обстрілів
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти за останні тижні збільшили кількість обстрілів нашої держави. Тим самим вони намагаються перемикнути увагу із ситуації вздовж лінії фронту. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі "24 каналу".

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"Очевидно, що вони намагаються переключити увагу щодо ініціативи, оскільки не мають переконливих успіхів безпосередньо на лінії фронту. Виснажені морально очікування нашого активного контрнаступу на всій лінії фронту. І якщо в них на східному напрямку певна активність, то на півдні в них розгубленість. Вони все ще не знають звідки чекати", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь", додала, що на півдні не фіксується збільшення особового складу та техніки окупантів, вони постійно маневрують. Південь ворог розцінює як підготовчу та реанімаційну базу.

Нагадаємо, ситуація в Чорному морі стрімко змінюється. На бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Макаров". Таким чином, напоготові до 8 "Калібрів". 

Зазначимо,  вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Деталі читайте в матеріалі.

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