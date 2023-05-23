Повітряні сили повідомили кількість дронів, знищених за ніч

Український військовий із антидроновою рушницею. Фото: УНІАН/В'ячеслав Ратинський

Протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

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Знищені російські безпілотники

Протягом ночі з 22 на 23 травня українські війська успішно протидіяти черговій російській атаці безпілотних літальних апаратів.

Усього було знищено вісім безпілотників окупаційної армії.

Не "Шахедами" єдиними

Більшість — шість — ліквідованих дронів справді є ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Але також Повітряні сили ЗСУ збили два розвідувальні безпілотники "Мерлін-ВР".

Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили України знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

А вдень 20 травня українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.