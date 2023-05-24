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Гуменюк объяснила, почему РФ увеличила количество обстрелов

24 мая 2023 16:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк объяснила, почему РФ увеличила количество обстрелов
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты за последние недели увеличили количество обстрелов нашего государства. Тем самым они пытаются переключить внимание на ситуацию вдоль линии фронта.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

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"Очевидно, что они пытаются переключить внимание на инициативу, поскольку не имеют убедительных успехов непосредственно на линии фронта. Истощены морально ожидания нашего активного контрнаступления на всей линии фронта. И если у них на восточном направлении определенная активность, то на юге у них растерянность. Они все еще не знают, откуда ждать", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг", добавила, что на юге не фиксируется увеличение личного состава и техники оккупантов, они постоянно маневрируют. Юг враг расценивает как подготовительную и реанимационную базу.

Напомним, ситуация в Черном море стремительно меняется. На боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров". Таким образом, готов к 8 "Калибров".

Отметим, утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Детали читайте в материале.

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