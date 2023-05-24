Гуменюк объяснила, почему РФ увеличила количество обстрелов
Оккупанты за последние недели увеличили количество обстрелов нашего государства. Тем самым они пытаются переключить внимание на ситуацию вдоль линии фронта.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".
"Очевидно, что они пытаются переключить внимание на инициативу, поскольку не имеют убедительных успехов непосредственно на линии фронта. Истощены морально ожидания нашего активного контрнаступления на всей линии фронта. И если у них на восточном направлении определенная активность, то на юге у них растерянность. Они все еще не знают, откуда ждать", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг", добавила, что на юге не фиксируется увеличение личного состава и техники оккупантов, они постоянно маневрируют. Юг враг расценивает как подготовительную и реанимационную базу.
Напомним, ситуация в Черном море стремительно меняется. На боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров". Таким образом, готов к 8 "Калибров".
Отметим, утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Детали читайте в материале.