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Гуменюк пояснила, чому в окупантів не закінчуються ракети

20 серпня 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гуменюк пояснила, чому в окупантів не закінчуються ракети
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти.

Про це Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

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"Це найголовніший чинник того, що вони не закінчуються. Так, це не такі темпи, які вони мали на початку вторгнення, але не можна недооцінювати ворога", — наголосила Гуменюк. 

За її словами, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

Гуменюк додала, що у ворога ще дуже великий запас "Калібрів", щоб продовжувати шантаж і терор України.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що сьогодні зранку, 20 серпня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Ворог поранив цивільного чоловіка.

Додамо, вчора ввечері, 19 серпня, російські окупанти вкотре атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував важку артилерію.

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