Окупанти знову обстріляли Нікополь: постраждала жінка

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора ввечері, 19 серпня, російські окупанти вкотре атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував важку артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Нікополя

Лисак розповів, що внаслідок атаки РФ постраждала 74-річна жінка. Наразі вона перебуває в лікарні з осколковим пораненням.

"Пошкоджені п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди, дві лінії електропередач", — повідомив Лисак.

Він додав, що ніч в Дніпропетровській області минула тихо.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста вчора, 19 серпня. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.

Також ми писали, що вночі, 19 серпня, російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.