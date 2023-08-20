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Гуменюк объяснила, почему у оккупантов не заканчиваются ракеты

20 августа 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гуменюк объяснила, почему у оккупантов не заканчиваются ракеты
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему в российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить.

Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

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"Это самый главный фактор того, что они не заканчиваются. Да, это не такие темпы, которые они имели в начале вторжения, но нельзя недооценивать врага", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, лучший механизм прекращения производства ракет в РФ — усиление санкций.

Гуменюк добавила, что у врага еще очень большой запас "Калибров", чтобы продолжать шантаж и террор Украины.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что сегодня утром, 20 августа, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг ранил мирного мужчину.

Добавим, вчера вечером, 19 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал тяжелую артиллерию.

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