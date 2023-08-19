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У мережі показали момент "прильоту" в Чернігові

19 серпня 2023 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали момент "прильоту" в Чернігові
Момент вибуху в Чернігові. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити дівчину, яка стоїть в центрі міста. Ймовірно, вона позувала на камеру. Після цього видно момент удару російською ракетою по місту. 

Нагадаємо,  вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський невдовзі показав місце "прильоту" в Чернігові.

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