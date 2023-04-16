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Гуменюк пояснила, навіщо окупанти обстрілюють заміновані території Херсонської області

16 квітня 2023 12:10
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Гуменюк пояснила, навіщо окупанти обстрілюють заміновані території Херсонської області
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: РБК-Україна
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Російська армія намагається завдати максимальної шкоди Херсонській області. Тому окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти, які вважають потенціалом регіону.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

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Вона зазначила, що росіяни обстрілюють промислові об'єкти, сільськогосподарські угіддя, там, де заміновані території, це призводить до детонації.

"Вони намагаються скидати авіабомби в якості психологічного тиску терористичного, коли це просто в перехрестя доріг міста, там, де максимальне ураження житлових будинків навколо", — сказала Гуменюк.

Речниця додала, що напередодні Великодня окупанти посилили обстріли. Характерною ознакою атак є удари по об'єктах соціальної інфраструктури. За останні дні у Херсонській області пошкоджені лікарні, шкільні будови, господарські споруди та приватні оселі.

Нагадаємо, напередодні Великодня окупанти 70 разів обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 419 снарядів. Бойовики використовували важку артилерію, безпілотники та авіацію, внаслідок чого було вбито двох людей, а ще двоє отримали поранення.

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