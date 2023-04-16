Гуменюк объяснила, зачем оккупанты обстреливают заминированные территории Херсонской области

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: РБК-Украина

Российская армия пытается нанести максимальный ущерб Херсонской области. Поэтому оккупанты обстреливают заминированные территории и объекты, которые считают потенциалом региона.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

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Она отметила, что россияне обстреливают промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья, там, где заминированы территории, это приводит к детонации.

"Они пытаются сбрасывать авиабомбы в качестве психологического давления террористического, когда это прямо в перекрестке дорог города, там, где максимально поражение жилых домов вокруг", — сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что накануне Пасхи оккупанты усилили обстрелы. Характерной особенностью атак являются удары по объектам социальной инфраструктуры. За последние дни в Херсонской области повреждены больницы, школьные здания, хозяйственные постройки и частные дома.

Напомним, накануне Пасхи оккупанты 70 раз обстреляли Херсонскую область. При этом было выпущено 419 снарядов. Боевики использовали тяжелую артиллерию, беспилотники и авиацию, в результате чего были убиты два человека, а еще двое получили ранения.