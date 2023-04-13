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Окупанти обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранений

13 квітня 2023 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранений
Російські окупанти здійснюють артилерійський обстріл. Фото: Міноборони РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 квітня, російські окупанти атакували Херсонську область. Вони обстріляли місто Херсон та село Зміївка Бериславського району.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Деталі

Ворожа артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Окупанти поцілили в один із парків.

Внаслідок російського обстрілу місцевий чоловік отримав травми несумісні з життям.

"Крім цього, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи", — йдеться у повідомленні.

Через атаку окупантів на місці загинув 62-річний завгосп, який перебував в освітньому закладі, а 55-річний сторож — отримав поранення.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили три авіаудари по місту Оріхів.

Наразі фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки російської атаки. Триває встановлення масштабів руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.

Також ми писали, що 12 квітня російські військові вкотре атакували Запорізьку область. Вони обстріляли два населені пункти. Під ворожим вогнем опинилися міста Оріхів та Гуляйполе. 

Додамо, російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.

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