Гуменюк розповіла, коли РФ може завдати чергового удару

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Окупанти останнім часом активізувались, й обстрілюють різні регіони країни саме вночі. Втім черговий удар може бути будь-якої миті, тим паче, аби вивести додаткові ракетоносії в море необхідно всього 2-3 години.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Удар з моря може бути будь-якої миті, особливо коли ракетоносій знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії просто під час активності тактичної або стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години потрібно для того, щоб зайняти позицію", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як правило останнім часом ворог атакує вночі. Тим самим окупанти намагаються виснажувати й терплячість українців й систему ППО.

Нагадаємо, ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою. Скільки кораблів РФ у Чорному морі — читайте в матеріалі.

Тим часом протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".