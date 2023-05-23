Генштаб повідомив подробиці нічних обстрілів

Робота ППО. Фото: Міноборони України

Ворог продовжує обстрілювати українську територію. Зокрема, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали 20 ракетних ударів.

Про це повідомляє Генштаб.

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Удари росіян

За добу війська РФ випустили 20 ракет задля обстрілів України, також для ударів задіяли до 4 "Шахедів". Генштаб повідомляє, що всі безпілотник було збито. Однак інформація ще уточнюється.

Які міста постраждали найбільше

Зазначається, що по містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей росіяни застосували:

крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М",

зенітні керовані ракети з С-300,

здійснено 48 авіаційних ударів за допомогою БпЛА "Shahed",

завдано близько 90 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Поранені

Генштаб зазначає, що внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за минулу добу українські захисники завдали 8 ударів по окупантах, а також 2 — по ЗРК. Крім того, ЗСУ знищили російський ударний вертоліт Мі-24.

Також ми повідомляли, що українські військові з 10-тої окремо гірсько-штурмової бригади успішно відбили атаку російських окупантів. Для цього загарбники використовували чотири БМП та велику кількість піхоти з підтримкою артилерії.

Додамо, що російські окупаційні війська активно готуються до майбутнього наступу ЗСУ. Загарбники риють окопи та будують оборонні укріплення в Криму та інших тимчасово захоплених територіях.