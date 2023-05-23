Гуменюк рассказала, когда РФ может нанести очередной удар

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты в последнее время активизировались, и обстреливают разные регионы страны именно ночью. Впрочем, очередной удар может быть в любой момент, тем более, чтобы вывести дополнительные ракетоносители в море необходимо всего 2-3 часа.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Удар с моря может быть в любой момент, особенно когда ракетоноситель находится на дежурстве. Кроме того, враг уже испытывал тактику, когда выводил дополнительные ракетоносители прямо во время активности тактической или стратегической авиации. Это довольно быстрый процесс, но все же 2-3 часа нужно для того, чтобы занять позицию", — отметила Наталья Гуменюк.

Как правило, в последнее время враг атакует ночью. Тем самым оккупанты пытаются истощать и терпение украинцев и систему ПВО.

Напомним, враг продолжает держать на боевом дежурстве ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой. Сколько кораблей РФ в Черном море — читайте в материале.

Тем временем в течение ночи украинские Воздушные силы сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Также украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".