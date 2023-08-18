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ГУР оприлюднило момент вибуху в Енергодарі: відео

18 серпня 2023 18:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ГУР оприлюднило момент вибуху в Енергодарі: відео
Вибух в Енергодарі 18 серпня 2023 року. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". Там у цей день була запланована нарада так званих керівників. 

Деталі та момент вибуху оприлюднили у ГУР. 

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Деталі та момент вибуху в Енергодарі

Повідомляється, що 18 серпня була запланована нарада керівників міської "поліції". Однак, її перервав вибух. Він пролунав близько о 09:23 у кабінеті начальника. Пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи. 

Внаслідок цього поранення отримали: начальник міського відділу, полковник МВС РФ Чесанов Павло (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Їх відразу шпиталізували до місцевої лікарні. 

"Після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобіля. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію рф", — додають у ГУР.  

Наразі район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб обмежили. Також у місті повністю вимкнули мережу Інтернет.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужний вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". За попередньою інформацією, у тому ж приміщенні могла знаходитися катівня, де тримають цивільних полонених.

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