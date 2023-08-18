ГУР обнародовало момент взрыва в Энергодаре: видео

Взрыв в Энергодаре 18 августа 2023 года. Фото: скриншот

В пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". Там в этот день было запланировано совещание так называемых управленцев.

Детали и момент взрыва были обнародованы в ГУР.

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Детали и момент взрыва в Энергодаре

Сообщается, что 18 августа было запланировано совещание руководителей городской полиции. Однако ее прервал взрыв. Он раздался около 09:23 в кабинете начальника. Пожар распространился на 3-5 этажа.

В результате этого ранения получили: начальник городского отдела, полковник МВД РФ Чесанов Павел (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Их сразу госпитализировали в местную больницу.

"После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя было срочно вызвано три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России", — добавляют в ГУР.

В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц ограничили. Также в городе полностью отключена сеть Интернет.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". По предварительной информации, в том же помещении могла находиться застенка, где держат гражданских пленных.