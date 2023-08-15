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В Енергодарі окупанти забороняють видавати ліки людям без російського паспорта

15 серпня 2023 14:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Енергодарі окупанти забороняють видавати ліки людям без російського паспорта
Російські окупанти. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська продовжують тероризувати мешканців окупованих територій. Так, в Енергодарі окупанти вводять суворі обмеження на видачу важливих медикаментів для тих, хто не має російськими документами.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

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Орлов повідомив, що очевидно, що російська влада, яка управляє окупованими територіями, стикається з труднощами в процесі видачі своїх паспортів місцевому населенню. Щоб прискорити цей процес, вони використовують різні методи тиску, включаючи обмеження доступу до ліків.

За словами мера, під контролем окупаційної влади місцеві аптеки відмовляються надавати ключові медичні препарати, такі як інсулін та препарати для лікування щитовидної залози людям без російських документів. Ці ліки особливо важливі, оскільки їхня відсутність може загрожувати життю пацієнтів.

Щобільше, з початком вересня в Енергодарі планується введення обмежень на надання медичних послуг для тих, хто не має російського паспорта. Так, особи без зазначених документів можуть мати справу з проблемами в отриманні медичної допомоги або госпіталізації.

"Загарбники користуються вразливим становищем людей, щоб змусити їх отримати паспорт своєї недокраїни", — сказав Дмитро Орлов.

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Повідомлення Дмитра Орлова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупаційна адміністрація планує відбирати нерухомість місцевих жителів в Енергодарі. Це робиться для того, щоби залучити російських громадян на роботу на Запорізьку АЕС.

Тим часом в окупованому Мирному Мелітопольському районі спостерігається критичний дефіцит медичних препаратів. Навіть вітчизняні ліки там недоступні, не згадуючи про закордонні.

 

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