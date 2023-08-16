ГУР перехопила розмову окупанта: обговорював тортури над полоненим воїном ЗСУ

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські терористи спокійно ставляться до катування полонених українських захисників. Так, жартуючи про видалення внутрішніх органів, окупант Даниїл розповів знайомій про взяття в полон десантника.

Про це йдеться у перехопленні ГУР.

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Головне управління розвідки перехопило телефонну розмову окупанта із громадянкою РФ, яка проживає у Челябінській області. Загарбника звуть Даниїл, і він служить у 15-й бригаді на території Луганської області.

У розмові окупант розповів про захопленого полоненого "дрг-шника". Він легковажно заявив, що незабаром його група дізнається з якого напрямку прийшов український воїн, за допомогою катувань.

"Сидить дргешник. Йому шапку на голову натягнули, руки скотчем зав'язали, зараз пальці різати будемо", — розповів окупант телефоном.

До того ж його висловлювання про видалення органів розсмішило співрозмовницю з Челябінської області.

"Якщо що може комусь потрібні серце, нирки, легені?..", — зухвало додав росіянин.

Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації: росіяни мінували навіть дитячі іграшки.