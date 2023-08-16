Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ГУР перехопила розмову окупанта: обговорював тортури над полоненим воїном ЗСУ arrow

ГУР перехопила розмову окупанта: обговорював тортури над полоненим воїном ЗСУ

16 серпня 2023 00:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
ГУР перехопила розмову окупанта: обговорював тортури над полоненим воїном ЗСУ
Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські терористи спокійно ставляться до катування полонених українських захисників. Так, жартуючи про видалення внутрішніх органів, окупант Даниїл розповів знайомій про взяття в полон десантника.

Про це йдеться у перехопленні ГУР.

Читайте також:

Що окупант розповів про полоненого

Головне управління розвідки перехопило телефонну розмову окупанта із громадянкою РФ, яка проживає у Челябінській області. Загарбника звуть Даниїл, і він служить у 15-й бригаді на території Луганської області. 

У розмові окупант розповів про захопленого полоненого "дрг-шника". Він легковажно заявив, що незабаром його група дізнається з якого напрямку прийшов український воїн, за допомогою катувань. 

"Сидить дргешник. Йому шапку на голову натягнули, руки скотчем зав'язали, зараз пальці різати будемо", — розповів окупант телефоном.

До того ж його висловлювання про видалення органів розсмішило співрозмовницю з Челябінської області.

"Якщо що може комусь потрібні серце, нирки, легені?..", — зухвало додав росіянин. 

Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації: росіяни мінували навіть дитячі іграшки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 16 серпня: звільнення села на Донеччині та виробництво морських дронів

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз