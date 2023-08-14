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Мінували навіть дитячі іграшки: у Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації

14 серпня 2023 15:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Мінували навіть дитячі іграшки: у Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації
У Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації. Фото: Нацполіція України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська мінували навіть дитячі іграшки, відкладали вибухівку під тіла вбитих цивільних. Такі звірства окупантів стали відомі після розмінування Київщини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Звірства окупантів вражають

Вибухотехнік Артем Бондаренко розповідає, що його буквально вразили масштаби руйнувань після окупації київської області російськими військами.

"Найбільше мене вразили масштаби руйнувань та кількість вибухонебезпечних предметів, якими було нашпигована вся територія. Ворог мінував все, що можна, і всім, чим можна.  У Бучі та Ірпені я зустрівся з особливою жорстокістю дій окупантів. Росіяни мінували не лише житлові будинки та автомобілі містян, вони підкладали вибухівку під  дитячі іграшки, а також тіла вбитих ними цивільних. Тікаючи, російські армійці кидали в полі пральні машинки та різну побутову техніку, яка теж була замінована. Скрізь, де ступала їхня нога, все було заміновано", — каже Бондаренко. 

Зазначається, що лише за один день поліцейські знищували понад дві тисячі боєприпасів.

У Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації. Фото: Нацполіція України
У Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації. Фото: Нацполіція України

 

У Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації. Фото: Нацполіція України

 

У Нацполіції розповіли, як розміновували Київщину після окупації. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, раніше ми писали, що наступ з Білорусі на Київ — не виключений. Однак усі ворожі наміри залежать напряму від рішень вищого політичного керівництва РФ. 

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