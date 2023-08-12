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"Ремонт" від окупантів: в якому стані знаходяться будинки в Маріуполі

12 серпня 2023 13:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Ремонт" від окупантів: в якому стані знаходяться будинки в Маріуполі
Грибок на стелі "відремонтованого" будинку. Фото: Маріупольська міська рада
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Будинки в Маріуполі лишаються без каналізації, з аварійною стелею та грибком. Такими є наслідки "ремонтів", які роблять окупанти. 

Про це повідомили у міській раді Маріуполя.

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Мешканці будинку по проспекту Перемоги, 32/42 обурюються — їх будинок досі в аварійному стані. Після так званого "ремонту" його збираються здати в експлуатацію.

"Батареї замінили частково, каналізація не поміняна взагалі. Тут скільки треба сил і коштів прибрати грибок, проводку зробити і стелю. Все непридатне до життя", — пишуть люди у місцевих пабліках. 

Постраждалий будинок. Фото: Маріупольська міська рада  
Постраждалий будинок. Фото: Маріупольска міська рада

Нагадаємо, що під час боїв за Маріуполь, російські окупанти знищили сотні будинків у місті, завдаючи ударів за допомогою авіації, танків та артилерії.

"Тепер завезли мігрантів-робітників, які проводять так звані "ремонти". Проте все це робиться лише для відмивання коштів, які осідають у кишенях окупантів та колаборантів. А маріупольці залишаються з аварійними будинками, у яких мають жити", — говориться у повідомленні міськради.

Раніше ми розповідали, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.

Нагадуємо, у тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Двоє з них не вижили.

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