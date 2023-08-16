ГУР перехватила разговор оккупанта: обсуждал пытки над пленным воином ВСУ

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские террористы спокойно относятся к пыткам пленных украинских защитников. Так, шутя об удалении внутренних органов, оккупант Даниил рассказал знакомой о пленении десантника.

Об этом говорится в перехвате ГУР.

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Что оккупант рассказал о пленнике

Главное управление разведки перехватило телефонный разговор оккупанта с гражданкой РФ, проживающей в Челябинской области. Захватчика зовут Даниил, и он служит в 15-й бригаде на территории Луганской области.

В разговоре оккупант рассказал о захваченном пленном "дрг-шнике". Он легкомысленно заявил, что вскоре его группа узнает, с какого направления пришел украинский воин, с помощью пыток.

"Сидит дргешник. Ему шапку на голову натянули, руки скотчем завязали, сейчас пальцы резать будем", — рассказал оккупант по телефону.

К тому же, его высказывания об удалении органов рассмешило собеседницу из Челябинской области.

"Если что может кому-то нужны сердце, почки, легкие?..", — дерзко добавил россиянин.

Напомним, в Нацполиции рассказали, как разминировали Киевщину после оккупации: россияне миновали даже детские игрушки.