ГУР все ще очікує підтвердження смерті Пригожина

Похорон загиблих у авіакатастрофі "вагнерівців". Фото: росЗМІ

Загибель фінансиста ПВК "Вагнер" поки ще не підтвердили. У ГУР очікують точної інформації, оскільки вже "був схожий кейс".

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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У ГУР переконані, що без підтвердження загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина висновки робити не варто. У розвідці наразі підтвердили тільки смерть лідера ПВК Дмитра Уткіна.

"Давайте почекаємо. Це не так просто. Був такий кейс, коли нібито була авіакатастрофа, але він залишився живий. Це Росія, її складно зрозуміти", — зазначив речник ГУР Вадим Скібіцький.

У Росії причину авіакатастрофи літака Пригожина досі розсліджують. Серед версій падіння літака називали вибух бомби на борту та влучання в нього зенітної ракети.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що Пригожина зумисно виманили з Африки, щоб ліквідувати.

Також "вагнерівці" розповіли про злочинні накази Пригожина.