ГУР все еще ожидает подтверждения смерти Пригожина

Похороны погибших в авиакатастрофе "вагнеровцев". Фото: росСМИ

Гибель финансиста ЧВК "Вагнер" пока еще не подтвердили. В ГУР ожидают точной информации, поскольку уже "был похож кейс".

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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Почему в ГУР не спешат с выводами по Пригожину

В ГУР убеждены, что без подтверждения гибели предводителя ЧВК"Вагнер" Евгения Пригожина, выводы делать не стоит. В разведке подтвердили только смерть лидера ЧВК Дмитрия Уткина.

"Давайте подождем. Это не так просто. Был такой кейс, когда якобы была авиакатастрофа, но он остался жив. Это Россия, ее сложно понять", — отметил спикер ГУР Вадим Скибицкий.

В России причину авиакатастрофы самолета Пригожина до сих пор расследуют. Среди версий падения самолета называли взрыв бомбы на борту и попадание в него зенитной ракеты.

Напомним, издание Bloomberg писало, что Пригожина намеренно выманили из Африки, чтобы ликвидировать.

Также "вагнеровцы" рассказали о преступных приказах Пригожина.