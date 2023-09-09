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ГУР все еще ожидает подтверждения смерти Пригожина

9 сентября 2023 12:50
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Валерия Пержун
редактор
ГУР все еще ожидает подтверждения смерти Пригожина
Похороны погибших в авиакатастрофе "вагнеровцев". Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Гибель финансиста ЧВК "Вагнер" пока еще не подтвердили. В ГУР ожидают точной информации, поскольку уже "был похож кейс".

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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В ГУР убеждены, что без подтверждения гибели предводителя ЧВК"Вагнер" Евгения Пригожина, выводы делать не стоит. В разведке подтвердили только смерть лидера ЧВК Дмитрия Уткина.

"Давайте подождем. Это не так просто. Был такой кейс, когда якобы была авиакатастрофа, но он остался жив. Это Россия, ее сложно понять", — отметил спикер ГУР Вадим Скибицкий.

В России причину авиакатастрофы самолета Пригожина до сих пор расследуют. Среди версий падения самолета называли взрыв бомбы на борту и попадание в него зенитной ракеты.

Напомним, издание Bloomberg писало, что Пригожина намеренно выманили из Африки, чтобы ликвидировать.

Также "вагнеровцы" рассказали о преступных приказах Пригожина.

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