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HIMARS своїми руками: військові показали зброю, яку змайстрували з трофейних "Градів"

14 серпня 2023 13:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
HIMARS своїми руками: військові показали зброю, яку змайстрували з трофейних "Градів"
53-тя окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці Збройних сил України презентували свій рукотворний проєкт реактивної артилерії: модифікацію радянського мікроавтобуса УАЗ, обладнаного триразовими спрямовуючими від системи "Град". Такий компактний бойовий агрегат був охрещений військовими як Smart HIMARS.

Про це повідомляє 53-тя окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха.

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Створення Smart HIMARS

"Наша мета була створити пристрій, здатний точно вражати цілі, залишаючись при цьому практично невидимим для ворожої протиракетної оборони. Комбінація вмілих рук, УАЗ та компонентів від пошкоджених російських РСЗВ призвела до створення компактного та маневрового варіанта "Града", — йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що їхнє вдосконалене РСЗВ менш громіздке, ніж традиційні системи на базі "Уралів" та ЗІЛів. Воно легке в обігу, і його можна швидко готувати до бойових дій.

У повідомленні також зазначається, що самостійно зроблена установка "Град" багаторазово доводила свою надійність. Три стартові "труби" для ракет, приціли та інструменти для наведення — все виконано власними руками. Крім високої точності військові також високо оцінюють мобільність цієї установки.

HIMARS
Саморобна система Smart HIMARS. Фото: 53-тя окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха
53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха
Саморобна система Smart HIMARS. Фото: 53-тя окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха
53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха
Саморобна система Smart HIMARS. Фото: 53-тя окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха

Нагадаємо, що Сили оборони України знищили велику групу російських загарбників, які перебували на тимчасово окупованому острові Джарилгач Херсонської області. Для удару вони використовували HIMARS.

Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео, як HIMARS відпрацювали за російськими окупантами. Було ліквідовано вісім росіян.

 

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