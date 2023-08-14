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HIMARS своими руками: военные показали оружие, которое смастерили из трофейных "Градов"

14 августа 2023 13:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
HIMARS своими руками: военные показали оружие, которое смастерили из трофейных "Градов"
53-я отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил Украины представили свой рукотворный проект реактивной артиллерии: модификацию советского микроавтобуса УАЗ, оборудованного троекратными направляющими от системы "Град". Такой компактный боевой агрегат был окрещен военными как Smart HIMARS.

Об этом сообщает 53-я отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха.

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Создание Smart HIMARS

"Наша цель была создать устройство, способное точно поражать цели, оставаясь при этом практически невидимым для вражеской противоракетной обороны. Комбинация умелых рук, УАЗ и компонентов от поврежденных российских РСЗО привела к созданию компактного и маневренного варианта "Града", — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что их усовершенствованный РСЗО менее громоздкий, чем традиционные системы на базе "Уралов" и ЗИЛов. Он легкий в обращении, и его можно быстро готовить к боевым действиям.

В сообщении также указывается, что самостоятельно сделанная установка "Град" многократно доказывала свою надежность. Три стартовые "трубы" для ракет, прицелы и инструменты для наведения — все выполнено собственными руками. Помимо высокой точности, военные также высоко оценивают мобильность этой установки.

HIMARS
Самодельная система Smart HIMARS. Фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха
53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха
Самодельная система Smart HIMARS. Фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха
53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха
Самодельная система Smart HIMARS. Фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха

Напомним, что Силы обороны Украины уничтожили большую группу российских захватчиков, находившихся на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Для удара они использовали HIMARS.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео, как HIMARS отработали по российским оккупантам. Было ликвидировано восемь россиян.

 

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