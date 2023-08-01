Силы обороны ударили из HIMARS по оккупантам на острове Джарылгач
Силы обороны Украины уничтожили большую группу российских захватчиков, находившихся на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Для удара они использовали HIMARS.
Об этом сообщает национальное сопротивление Украины.
Ликвидация оккупантов
Украинский беспилотник зафиксировал на острове большое количество российских захватчиков, которые выстраивались и проводили тренировки.
Пять ракет из систем HIMARS уничтожили пять подразделений войск РФ.
"Силы обороны с филигранной точностью уничтожают оккупантов, информацию о которых нам предоставили вы", — говорится в сообщении.
Напомним, с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.
Также мы писали, что за последние 24 часа украинские авиационные силы совершили семь атак по территории, где располагались войска, вооружение и оборудование российского противника. Кроме того, был уничтожен один командный центр и одна антиракетная установка оккупантов.
Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.