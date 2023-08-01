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Силы обороны ударили из HIMARS по оккупантам на острове Джарылгач

1 августа 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Силы обороны ударили из HIMARS по оккупантам на острове Джарылгач
Ликвидация россиян на острове Джарылгач. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы обороны Украины уничтожили большую группу российских захватчиков, находившихся на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Для удара они использовали HIMARS.

Об этом сообщает национальное сопротивление Украины.

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Ликвидация оккупантов

Украинский беспилотник зафиксировал на острове большое количество российских захватчиков, которые выстраивались и проводили тренировки.

Пять ракет из систем HIMARS уничтожили пять подразделений войск РФ.

"Силы обороны с филигранной точностью уничтожают оккупантов, информацию о которых нам предоставили вы", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.

Также мы писали, что за последние 24 часа украинские авиационные силы совершили семь атак по территории, где располагались войска, вооружение и оборудование российского противника. Кроме того, был уничтожен один командный центр и одна антиракетная установка оккупантов.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.

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