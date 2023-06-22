Сырский показал, как HIMARS отработали по оккупантам

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: Командование Сухопутных войск

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео, как HIMARS отработали по российским оккупантам. Было ликвидировано восемь россиян.

Об этом говорится на странице Сырского.

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Видео от Сырского

"Отличная работа "Рыбака". Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении", — говорит Сырский.

Что известно про HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — боевая система вооружения, разработанная армией США. Он основан на трехосном колесном шасси, известном как семейство средних тактических машин. HIMARS может нести шесть ракетных блоков или одну баллистическую ракету ATACMS. Он спроектирован так, чтобы быть взаимозаменяемым с реактивной системой залпового огня M270A1, несущей половину своего боекомплекта.

Система M142 HIMARS может перевозиться по воздуху на самолете C-130 и производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems, а компонент ракеты производится компанией Lockheed Martin. Впервые о разработке M142 HIMARS было объявлено в 1994 году. В 2002 году Корпус морской пехоты США достиг соглашения с армией США о приобретении 40 систем HIMARS, развертывание которых началось в 2005 году. Полк морской пехоты был развернут в провинции Аль-Анбар в Ираке, что ознаменовало первое боевое применение HIMARS Корпусом морской пехоты.

Напомним, что 16 июня, сетью начало распространяться видео, на кадрах которого вроде бы виден вероятный удар HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По свидетельству "военкоров", именно этот удар уничтожил более 100 российских оккупантов.

Также сообщалось, что в Польшу прибыли первые пусковые установки артиллерийской системы M142 HIMARS. Министр обороны Мариуш Блащак отметил, что это техника, которая прекрасно себя продемонстрировала в Украине.