"У меня семья голодает": оккупант жалуется на невыплаты солдатам РФ

Российский оккупант разговаривает по телефону. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал о невыплатах солдатам РФ. Он говорит, что из-за этого у него голодает семья. Военнослужащий РФ также рассказал об отсутствии боеприпасов.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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О чем говорил оккупант

Российский захватчик говорит собеседнице, что им не выплачивают обещанные деньги. По его словам, у него голодает семья и нет как собрать ребенка в школу. Оккупант также говорит, что в армии на одного солдата есть только одна граната.

Перехваченный разговор:

— Я вот сказал, говорю: "Сейчас мой дом Россия, да, где я живу, нах*й, вот там мой дом". Я просто объяснил, у меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать. Я говорю: "В рот я *бал вашу российскую армию", — "Ты так говоришь", "Да пошли все нах*й, во так". Да, я сказал "против власти". Я говорю: "Меня за*бало, что Россия...", — "Вот так не надо, так не надо", я говорю: "Че так не надо, *бать? Я жил, нах*й, вы здесь забрали здесь воюю и них*я, а дома нах*й, голод, нах*й", — говорит оккупант.

— Угу, — собеседница оккупанта.

— А х*ли, они получают там, понимать-то там, им до "п" как говорится "сытый голодному не товарищ". Выйдешь, метр и расстреляют, как на "зоне", — захватчик.

— Я не знаю, я не знаю мне вообще, что делать? Вот честно, у меня во-первых кредитка горит, у меня кредитка горит, у меня 105 тысяч положить, у меня проценты пошли, вот. И плюс Маринка, я не знаю, я даже не знаю за какой х*й мне ехать вести ее домой, у меня вообще денег нету, бл*дь, — собеседница оккупанта.

— Вечером схожу, бл*дь, не придут, нах*й, к комбату пойду напрямую нах*й. Скажу: "Так и так, нах*й, я рот *бал, отсылай в Россию, *бать, чтоб я решал эти проблемы, нах*й", — военный РФ.

— Ну, вот, собирайтесь все вместе, бл*дь, и идите! Пид*расы бл*дь, — собеседница захватчика.

— Пид*расы, вот тебе говорю российская армия, я в ополчении, *бать мою бл*дь. Знать не знаю, что такое голод, нах*й, образно, патроны-ху*ны. Здесь, бл*дь, вы нах*й, едете на "передок" — "БК берите". А мы, ротный молчит, а мы говорим: "Как мы возьмем БК?", он такой — "Ну обыкновенно". Я говорю: "Как мы возьмем БК, если у нас его нету, нах*й? Если у нас нет БК? По одной гранате на каждого человека, по одной гранате, только самому подорваться и п*здец", — оккупант.

— Ну да, — собеседница военного РФ.

— Вот, вот, Рашн Федерейшн армия, — захватчик.

Напомним, российский оккупант рассказал своей матери о плохом отношении к военным. Также он отметил, что в РФ назревает гражданская война.

Также мы писали, что военнослужащий РФ из Авдеевки пожаловался на серьезные потери в 9-м отдельном мотострелковом полку из-за того, что к солдатам относятся как к "пушечному мясу". Он также указывает на равнодушное отношение медицинских работников к лечению раненых.