"Я еду, на**й, домой": россиянин рассказал, как оккупанты запрещают проезжать через блокпосты

Российский оккупант возле блокпоста. Фото: росСМИ

Гражданин Российской Федерации рассказал о пренебрежительном отношении оккупантов к мирным людям. По его словам, захватчики не разрешают ехать через блокпосты Белгородской области, в том числе домой.

Очередной перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что говорил россиянин:

Здоров, Серый. Разбудил?

с этой войной *баной х*й заснешь, понял?

Сереж, больше, я поклялся перед пацаном одним — своими детьми. Больше я никуда не выеду, я клянусь, я *бал в рот, не хочу, все хорош;

ну, это пид**асы. Это ж пишут...никто...вот в этот раз я никуда не выезжал, понял? Люди поехали там;

нет, Сереж, раз, отвечаю, отъезжал и то...оно полностью, да, тишина;

Серый, я же заехать не смог. На Красном не пускают. У меня собака, бл*дь, немецкая овчарка, бл*дь, мне пох*й, мне его нада ехать кормить. Понимаешь? Мне до п**ды. Пес ох**нный. Я его люблю, бл*дь. *бать, заехать не могу, пох*й. Я все равно заехал, еб*л я там в рот;

стоит пид**ас какой-то, понял патриот без номеров. Перегорожено все на Красное, понял. Говорит: "У меня приказ области никого не пускать". Я говорю: "У меня дети дома, в смысле никого не пускать? Я еду, нах*й, домой". Он говорит: "Мне пох*й". Еб*ть там лычек нет, чи сержант, чи какая-то зал*па. Разговаривай проще, говорю, тебе далеко не пох*й, говорю, придурок;

окно закрыл, направо на Красное свернул и поехал. Через Ломное я заехал. Ну если ты знаешь эти пути. Ты в курсе дела. Мне пох*й. Нах*й, через Ракитное люди. Какое Ракитное? Я, бл*дь через Ломное спустился Антоновку объехал до куч и домой, все;

конечно, но на легковой там не проедешь машине.

Напомним, российский оккупант доложил командиру о побеге с позиций командира их отделения во время обстрела. Он также пожаловался на то, что военные не хотят участвовать в войне под его руководством.

Также мы писали, что российский оккупант рассказал о невыплатах солдатам РФ. Он говорит, что из-за этого у него голодает семья. Военнослужащий РФ также рассказал об отсутствии боеприпасов.