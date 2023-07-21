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"Он съе**лся": оккупант рассказал о побеге командира во время обстрела

21 июля 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Он съе**лся": оккупант рассказал о побеге командира во время обстрела
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский оккупант доложил командиру о побеге с позиций командира их отделения во время обстрела. Он также пожаловался на то, что военные не хотят участвовать в войне под его руководством.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что говорил оккупант:

  • Алло! Товарищ командир! Вот этих 10, которых вы прислали, командир отделения, вчера, когда нас обстреливать начали, получается, он тоже приказал, он съе**лся сам, бросил людей и хочу вам сообщить, что он съе**лся сам;
  • вот этот, которого старшим назначили у них. Вот съе**лся, и, пацаны говорят, не в первый раз съе**ется, они отказываются с ним работать. Вот и меня просят, чтобы я вам доложил, что они будут...., чем с ним.

Напомним, российский оккупант рассказал о невыплатах солдатам РФ. Он говорит, что из-за этого у него голодает семья. Военнослужащий РФ также рассказал об отсутствии боеприпасов.

Также мы писали, что российский оккупант рассказал своей матери о плохом отношении к военным. Он отметил, что в РФ назревает гражданская война.

Добавим,  военнослужащий РФ из Авдеевки пожаловался на серьезные потери в 9-м отдельном мотострелковом полку из-за того, что к солдатам относятся как к "пушечному мясу". Он также указывает на равнодушное отношение медицинских работников к лечению раненых. 

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