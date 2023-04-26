Перехоплена розмова окупантів — на що жаліються військові РФ

"Я в суд н***й на них подам": розвідка "злила" розмову росіянина, який відмовляється воювати
ГУР перехопило чергову розмову окупантів на Лиманському напрямку. Вони жаліються на своє командування та відмовляються продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів ров.
Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Розмова окупантів
— Алло, здарова. А ти як? Зв'язок не ловить? Які новини в тебе? 30-та армія на підмогу прийшла? — розпитує товариш в окупанта.
— Та, якщо не хоче — нехай не оголошує. В мене є виправдувальний документ. Я зараз комісію проходжу. В п'ятницю результат вам скажу. І якщо нах*й все вийде, я в суд нах*й на них подам, — сказав окупант.
— За*бісь. А у вас там що? — запитує товариш.
— Ну я так розумію, або вони йдуть знову в наступ, і, можливо, 9 травня щось закінчиться, — роздумує окупант.
— Ну а народу дох*я взагалі зайшло туди? — питає в окупанта.
— Ну там по чутках, вони хочуть замінити чи як? — запитує військовий РФ.
— Все зрозуміло, — каже його співрозмовник.
— Ну там заморозились всі ці відпустки, нах*й, чекають якийсь масштабний наступ, — каже загарбник.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.