Перехоплена розмова окупантів — на що жаліються військові РФ

Російські військовослужбовці слухають накази командування. Фото: росЗМІ

ГУР перехопило чергову розмову окупантів на Лиманському напрямку. Вони жаліються на своє командування та відмовляються продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів ров.

Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Розмова окупантів

— Алло, здарова. А ти як? Зв'язок не ловить? Які новини в тебе? 30-та армія на підмогу прийшла? — розпитує товариш в окупанта.

— Та, якщо не хоче — нехай не оголошує. В мене є виправдувальний документ. Я зараз комісію проходжу. В п'ятницю результат вам скажу. І якщо нах*й все вийде, я в суд нах*й на них подам, — сказав окупант.

— За*бісь. А у вас там що? — запитує товариш.

— Ну я так розумію, або вони йдуть знову в наступ, і, можливо, 9 травня щось закінчиться, — роздумує окупант.

— Ну а народу дох*я взагалі зайшло туди? — питає в окупанта.

— Ну там по чутках, вони хочуть замінити чи як? — запитує військовий РФ.

— Все зрозуміло, — каже його співрозмовник.

— Ну там заморозились всі ці відпустки, нах*й, чекають якийсь масштабний наступ, — каже загарбник.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.