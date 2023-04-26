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"Я в суд н***й на них подам": розвідка "злила" розмову росіянина, який відмовляється воювати

26 квітня 2023 20:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Перехоплена розмова окупантів — на що жаліються військові РФ
Російські військовослужбовці слухають накази командування. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

ГУР перехопило чергову розмову окупантів на Лиманському напрямку. Вони жаліються на своє командування та відмовляються продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів ров.

Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Розмова окупантів

— Алло, здарова. А ти як? Зв'язок не ловить? Які новини в тебе? 30-та армія на підмогу прийшла? — розпитує товариш в окупанта.

— Та, якщо не хоче — нехай не оголошує. В мене є виправдувальний документ. Я зараз комісію проходжу. В п'ятницю результат вам скажу. І якщо нах*й все вийде, я в суд нах*й на них подам, — сказав окупант.

— За*бісь. А у вас там що? — запитує товариш.

— Ну я так розумію, або вони йдуть знову в наступ, і, можливо, 9 травня щось закінчиться, — роздумує окупант.

— Ну а народу дох*я взагалі зайшло туди? — питає в окупанта.

— Ну там по чутках, вони хочуть замінити чи як? — запитує військовий РФ.

— Все зрозуміло, — каже його співрозмовник.

— Ну там заморозились всі ці відпустки, нах*й, чекають якийсь масштабний наступ, — каже загарбник.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.

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